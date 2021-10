Juventus, Allegri: "Contro il Torino dobbiamo dare un altro colpettino e sistemare la classifica"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita contro il Torino:

"Domani dopo un anno e mezzo ritornano i tifosi allo stadio in un derby e domani dobbiamo sistemare la classifica, dobbiamo dare un altro colpettino, non sistemarla definitivamente. Il Torino corre e pressa, Juric sta facendo un ottimo lavoro e soprattutto ha trasmesso alla squadra concetti di giocare le gare in un certo modo che si incarna molto nello spirito del Toro. E' la squadra che finora ha concesso meno occasioni e tiri in porta alle rivali, bisogna stare dentro la partita per 95 minuti e bisognerà ribattere colpo su colpo".