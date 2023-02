Juventus, Allegri: "Ci hanno tolto 15 punti dalla sera alla mattina, c'è scombussolamento"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Nantes:

"Non sono un condottiero ma un allenatore. Alla base di tutto c'è la società, che è la base di tutti noi. Ci sono momenti e momenti, in alcuni momenti vanno fatte delle cose: adesso la compattezza deve fare la differenza, a una squadra a cui vengono tolti 15 punti dalla sera alla mattina c'è scombussolamento. E devi trovare situazioni per ricompattarci velocemente. Infatti abbiamo perso col Monza in casa, è stata un'altra mazzata dopo la reazione con l'Atalanta. Ora ci siamo riassestati, serve un passettino alla volta: dobbiamo vincere per preparare al meglio lo Spezia".