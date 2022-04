Juventus, Allegri: "Ci giochiamo il terzo posto col Napoli, faremo del nostro meglio"

Serie A - L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Il presidente ha ragione: se non vinci hai rimpianti. È stata una stagione difficile, ora abbiamo la possibilità di giocarci il terzo posto con il Napoli e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. Vediamo anche le cose positive però: per com'è iniziata la stagione ed è proseguita, credo che negli ultimi tre mesi la Juve abbia fatto buone cose. Non è da buttare una stagione in cui, se riusciamo, entriamo in Champions. Potevamo fare meglio in alcune situazioni, ma ci sono anche cose positive nel lavoro fatto in un anno".