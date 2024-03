Juventus, Allegri a Dazn: "Dispiaciuto ed arrabbiato, non abbiamo sfruttato diverse occasioni! Napoli mai davanti a Szczesny, sul rigore..."

Notizie Napoli calcio. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Juventus 2-1:

“I ragazzi hanno fatto una bella partita, abbiamo avuto diverse occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Ci sono dei passaggi di crescita da fare, la squadra può migliorare soprattutto in queste partite ma siamo secondi in classifica e c’è spazio e modo per raggiungere il nostro obiettivo”.

Avendo fuori McKennie e Rabiot, ho puntato su Miretti ed Alcaraz che hanno fatto una bella partita. Abbiamo rischiato su delle mischie, loro occasioni davanti alla nostra porta non le hanno avute. Peccato non aver sfruttato diverse occasioni, perché certe volte ci siamo intestarditi andando per vie centrali. Un peccato perché usciamo sconfitti, ma ora guardiamo avanti e pensiamo alle prossime sfide per raggiungere l’obiettivo Champions”.

Sull’errore di Nonge: “Dobbiamo migliorare si tante cose, ma poi giocare più partite aumenterà l’esperienza. Così sul rigore saremo in pochino più svegli, però vediamo il lato positivo perché stasera ha giocato la Juventus più giovane della storia. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene e l’anno prossimo avremo a disposizione giocatori già pronti e con maggior esperienza”.

Sulla poca reattività sul rigore: “Sono dispiaciuto ed arrabbiato, perché loro hanno preso la rincorsa e ci sono saltati addosso. Magari se Osimhen lo tira meglio e segna non prendiamo la ribattuta e non stiamo a parlare di questo. Ma questi sono percorsi di crescita, pensiamo all’Atalanta e speriamo di fare meglio”.

Il mio futuro alla Juventus? Le parole del mio procuratore non le commento io, se volete chiedete a lui. Io sono contento di essere l'allenatore della Juventus, il problema Allegri in questo momento non esiste. C'è una stagione in corso nella quale bisogna raggiungere degli obiettivi che ancora non abbiamo raggiunti. Vogliamo regalare alla società il piazzamento che l'anno scorso ci hanno tolto".