Juve, Szczesny recrimina: "Speriamo non ci tolgano di nuovo 10 punti..."

Wojciech Szczesny parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Più contenti per il -2 dall'Inter o per il +7 sull'Atalanta? Contenti per il +3 di oggi. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo dato continuità anche alla trasferta di Milano. Siamo messi molto meglio rispetto all'anno scorso, sperando non ci tolgano di nuovo dieci punti… dobbiamo restare concentrati a pensare alla prossima gara contro il Cagliari".

Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?

"È cambiato lo spirito, abbiamo un bel gruppo con giocatori esperti e giovani. Anche oggi abbiamo passato dei momenti difficili che però ti fanno portare a casa il risultato. Portare a casa tre punti da Firenze non è facile".