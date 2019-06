Juve Stabia, Improta: "Ancelotti non è venuto per pettinare le bambole, ma deve imporsi con ADL. Sorpresa? Solitamente non succede mai niente" [ESCLUSIVA VIDEO]

Premio Malafemmena 2019 15esima edizione - CalcioNapoli24 TV, parner dell'evento tenutosi in Villa Doria a Capodimonte e tv ufficiale della 15ª edizione, ha intervistato i protagonisti e i premiati della serata organizzata dalla collega Barbara Carere e dal marito ed ex calciatore Giuseppe Della Corte e condotto da Francesco Mastandrea. Tantissimi i premiati del mondo dell'editoria, imprenditoria, giornalismo, spettacolo, musica, sport, tv e cultura del panorama campano, madrina della serata Valentina Stella.

Fra i premiati, l'ex calciatore del Napoli Gianni Improta, oggi club manager della Juve Stabia, promossa in serie B. Ha parlato tanto di Napoli, con il nostro inviato Ciro Novellino:

"La sorpresa di De Laurentiis? Dalle esternazioni del presidente si pensa sempre a qualcosa di grande, poi non succede mai niente. Speriamo che possa essere un grande calciatore. Delusione? Mi sarei aspettato qualcosa da Ancelotti, non per quanto riguarda la conquista di qualche obiettivo, ma che da parte sua ci potesse essere la fermezza di un presidente che deve capire che senza l'acquisto di un paio di giocatori importanti, non si può vincere. Non l'ha fatto nel primo anno, mi auguro che lo faccia nel secondo anno. Lui non è venuto per pettinare le bambole, ma deve imporsi per i tifosi".