Juve Stabia, il presidente Langella: "Ringrazio De Laurentiis per l'invito, per noi è motivo d'orgoglio. In Campania serve collaborazione tra i club, il nostro settore giovanile..."

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sono orgoglioso di poter giocare allo stadio Maradona, per noi è una grande gioia. Voglio ringraziare il Presidente De Laurnetiis per l'invito, andremo ad affrontare un club blasonato che gioca la Champions League. Parteciperemo ad una festa dello sport. Dal Napoli abbiamo ingaggiato Giuseppe D'Agostino, che proviene dalla Primavera, ma c'è poca collaborazione tra i club campani. Ci deve essere maggiore sintonia, collaborazione, come dicevo. Il nostro settore giovanile è un fiore all'occhiello e questo è sempre importante. Al Maradona sarà una festa, anche per i nostri tifosi che, per alcuni gruppi della curva B sono gemellati".