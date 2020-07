Juve, Sarri: "Scudetto dal sapore forte. Differenza con quello sfiorato col Napoli? Ronaldo-Dybala e la società bianconera fanno la differenza"

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Sampdoria che ha portato lo scudetto ai bianconeri, il nono di fila. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Scudetto? Ha un sapore forte, particolare. Vincere è difficile, questa è una squadra che vince da tanti anni. E' sempre più complicato e difficile. Quando si dà qualcosa di scontato nello sport si sbaglia, stare a questi livelli per così tanti anni non è stata una passeggiata. Anno faticoso, campionato particolare e durissimo. Penso sia un grande merito di questo gruppo vincere con due turni d'anticipo. Non era scontato.

Io avevo paura della 'secchiata' in agguato, per questo li ho aspettati dentro allo spogliatoio per festeggiare.

Scudetto sfiorato col Napoli e vinto con la Juve, dove sta la differenza? E' importante la società? Ronaldo-Dybala fanno sicuramente la differenza, è chiaro che lo scudetto in grande parte è merito loro ma la costante di questi anni è la società. Il presidente è un grande personaggio, ti sta vicino nei momenti difficili e dopo le sconfitte: abbiamo poi dirigenti presenti ad ogni allenamento, con cui scambi idee e pianifichi tutti i giorni. La società qui è sicuramente una componente molto importante".