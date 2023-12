Notizie Calcio Napoli - Fiducioso Nicola Zalewski per Juventus-Roma. E molto è dovuto al successo contro il Napoli come spiegato dallo stesso giocatore giallorosso a DAZN nel pre partita: “Arriviamo molto bene a questo appuntamento, siamo preparati sia fisicamente che mentalmente dopo una buona partita in casa contro il Napoli. Una grande vittoria che ci aiuterà tanto".