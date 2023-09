Notizie Calcio - Juventus-Napoli, parole non banali di Maurizio Sarri nel pre partita DAZN. Quando infatti gli si chiede delle emozioni al ritornare allo Stadium dove ha vinto uno scudetto, il tecnico toscano ha risposto così: “L’emozione la provo quando torno a Napoli, qui non tanto. Ho fatto una sola stagione, di cui mezza a porte chiuse. Non è stata un'esperienza lunga, pertanto ho molte meno emozioni rispetto a Napoli".