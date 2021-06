Juve esclusa dalla Champions, Gravina annuncia: "Le regole valgono per tutti, anche per loro"

Superlega - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato intervistato a Il Messaggero per fare il punto sul caso Superlega:

"La Superlega? È un problema che non fa bene a calcio. Ci sono delle regole da rispettare, e non perché lo dice Ceferin, è che funziona così. Ci sono delle società che vogliono organizzare il proprio campionato.

Nessuno glielo impedisce, ma lo facciano fuori dal nostro sistema, dai tornei che riconoscono della Fifa, nella Uefa e nella Figc. La Juve? Il calcio italiano non deve rinunciare al rispetto delle regole, innanzitutto. Valgono per tutti, anche per la Juventus che è il club italiano più titolato e con più tifosi"