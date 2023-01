Juve, Allegri: "Vi spiego perché il Napoli è nettamente favorito per lo scudetto" | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Massimiliano Allegri ha parlato della corsa scudetto e delle possibilità che ha il Napoli, in conferenza stampa subito dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero, infatti, si proietta già alla sfida col Napoli di venerdì, per la 18ª giornata del campionato di Serie A.

Napoli favorita per lo scudetto: Juve, senti Allegri

Queste le parole in conferenza di Max Allegri sulla corsa scudetto e sul Napoli:

"In questo momento, le prospettive in ottica scudetto non cambiano: il Napoli è la netta favorita, perché ha comunque tanti punti di vantaggio. Ha avuto un solo stop e ci sta, ma il Napoli sta facendo un'annata straordinaria, quindi ripeto: è ancora la netta favorita".

Allegri in conferenza

Che importanza ha la sfida col Napoli?

“Gara bella e importante, in uno stadio pieno. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, oggi era molto importante vincere e non era facile. Consolida la nostra posizione nelle prime quattro in classifica che è un obiettivo importante a livello sportivo ed economico per la società”.

Quanto c’è di suo nella rimonta? Che pressione ha il Napoli?

“È una questione di fare il massimo. Il Napoli sta viaggiando a ritmi infernali, noi possiamo fare il nostro lavoro con un profilo molto basso, senza trionfalismi. Le stagioni si decidono negli ultimi due mesi”.

