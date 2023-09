Juve, Allegri: "Occhio alla Lazio, arrivano da una grande vittoria a Napoli: sono letali in ripartenza"

Notizie Calcio - Juventus-Lazio, sarà questa la gara in programma domani alle 15.00 che aprirà la nuova giornata di Serie A dopo la sosta delle nazionali. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha parlato così in conferenza: “La squadra si è allenata positivamente e c’è voglia di fare bene contro la Lazio che ha fatto una bella partita a Napoli con una vittoria. E’ una squadra molto tecnica con giocatori veloci che giocano nello stretto. Al Maradona si è visto quanto siano letali in ripartenza. Negli scontri diretti sono i dettagli a far la differenza".