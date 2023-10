Juve, Allegri: "Obiettivo scudetto? Alla Juve niente è precluso"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto per 2-0 contro il Torino. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Nel primo tempo ci aspettavamo un Torino aggressivo, poi ci siamo messi in modo più ordinato. Miretti ha fatto un buon lavoro nel primo tempo, nel secondo avendo Milik e Yildiz potevamo cambiare la partita. La squadra ha fatto una gara matura, sono contento della crescita dei ragazzi. Bisogna continuare così, ci sono state tre scelte sbagliate quando eravamo sul 2-0, dovevamo chiudere meglio l'azione per non concedere niente a una squadra che in quel momento era in grossa difficoltà".

Il cambio di modulo vi ha aiutato?

"A Bergamo è successa la stessa cosa, siamo passati al 4-4-2 difendendo meglio ed essendo più aggressivi".

Vedremo qualcosa di diverso?

"Possiamo cambiare dall'inizio ma anche a partita in corso, stasera c'è stata molta più sicurezza mentre a Bergamo abbiamo fatto una buona partita portando comunque a casa un risultato importante come lo 0-0".

L'obiettivo è sempre il quarto posto?

"L'obiettivo è sempre quello, ciò non preclude di pensare ad altre cose visto che siamo la Juventus. Bisogna rimanere coi piedi per terra, riportando l'atteggiamento tipico di questa società è quello di vincere le partite. Adesso c'è la sosta e poi un'altra gara bellissima contro il Milan".