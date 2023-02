Juve, Allegri: “L'Europa League non è compromessa. Campionato? Non sappiamo cosa accadrà"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche di come affrontare il campionato senza pensare all'Europa League: "Vogliamo scalare più posizioni possibili in classifica, a prescindere da quello che succederà fuori. Ora non possiamo sapere come andrà, dobbiamo avere mini obiettivi. L'Europa League non è compromessa, il calcio è strano: abbiamo avuto occasioni importanti ma non le abbiamo sfruttate. Stiamo lavorando per concretizzare di più".