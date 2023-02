Juve, Allegri in conferenza: "Con la Salernitana sarà uno scontro diretto, il -15 si fa sentire"

Ultime notizie Serie A - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta in conferenza stampa la vittoria per 1-0 dei bianconeri contro la Lazio all’Allianz Stadium nel quarto di finale di Coppa Italia:

Vittoria del centrocampo questa?

“La squadra ha fatto una bella partita, bella risposta dai ragazzi. Facile dire dall’esterno che abbiamo tanti obiettivi da raggiungere ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Stasera la squadra era presente in campo, tutti insieme si sono aiutati. Non hanno concesso niente alla Lazio, bella vittoria che si sono meritati”.

Cosa è successo alla fine?

“In quei momenti lì bisogna capire che la palla va gestita in un altro modo perché mancavano ancora due minuti”.

Quanto conta una semifinale conquistata con questo atteggiamento?

“Ai ragazzi l’ho detto, questa è una nuova esperienza per tutti. Abbiamo responsabilità addosso, dobbiamo fare bene in tutte le competizioni. Stasera era importante vincere, bisognava cambiare dopo le tre partite scorse. Da Napoli abbiamo subito gol con troppa facilità e non è da noi”.