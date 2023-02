Juve, Allegri ignora la penalizzazione: "Siamo attualmente nelle prime 4, abbiamo 47 punti"

Notizie Calcio - Cambio di atteggiamento per Massimiliano Allegri. Se prima il tecnico toscana parlava di retrocessione e lotta salvezza addirittura, ora l’allenatore bianconero si pronuncia come se la penalizzazione non esistesse e punta alla Champions League malgrado la distanza significativa: “Indipendentemente da quel che accade fuori - ha dichiarato in conferenza stampa in vista di stasera - bisogna fare i punti per rimanere nelle prime 4. Il -15 non è roba nostra, la squadra ha 47 punti vedendo quel che abbiamo fatto in campo e siamo nelle prime 4".

Forse in casa Juventus c'è speranza in vista del ricorso che la società presenterà domani al Collegio di Garanzia dello sport. Fonti come Michele Criscitiello svelano di una possibile riduzione della pena, passando dal -15 iniziale a un -5 definitivo.