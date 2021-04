Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Inter-Verona: "Sembro molto dentro l'Hellas? Non sono mai stato fuori. Non è cambiato niente in quel senso. Poi magari parlo troppo e la gente pensa troppe cose. Io ho le idee chiare: se non cresci ti spegni. Anche l'allenatore deve avere giocatori da migliorare. Dobbiamo parlare e vederci con grande serenità: se siamo d'accordo bene, altrimenti troveremo una soluzione"