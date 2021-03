Juric, l'ex agente: "Napoli? Ivan sarebbe pronto per un'avventura del genere. Sono sicuro che prima o poi allenerà una big" [ESCLUSIVA]

Serie A - Marko Naletilic, intermediario di mercato ed ex agente dell’allenatore del Verona Ivan Juric, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Si capiva già da quando giocava che avrebbe potuto fare una grande carriera da allenatore. Secondo me è tra i più bravi della sua generazione, è cresciuto molto sotto tutti i punti di vista. Ivan è croato, ma è un prodotto di Coverciano perchè ha studiato lì e ha giocato ed allenato tanto tempo in Italia.

Caratterialmente è uno molto determinato, fa della personalità la sua forza e non ha paura. Sa quello che vuole e sa come andarsela a prendere. In futuro lo vedo allenatore di una big.

Il suo maestro è stato Gasperini, sono molto legati, anche se poi Juric ci ha messo del suo. Resta da vedere come potrebbe riuscire a gestire uno spogliatoio diverso da Verona. Fa parte della schiera di Capello e Conte dal punto di vista del carattere.

Napoli? Credo che Juric sarebbe pronto in una situazione così: ha l'intelligenza giusta e sa come deve fare per raggiungere l'obiettivo. E' un uomo che saprà adattarsi perchè lavorare in una società come Napoli è diverso. De Laurentiis è un grande presidente, ha grande personalità e investe tanti soldi. Se porti risultati, nessuno ti fa problemi.

Sento qualche volta Ivan, non ho parlato con lui di Napoli. A Verona si trova bene, altrimenti non avrebbe ottenuto ottimi risultati. Prima o dopo arriverà in un club importante come per esempio il Napoli"