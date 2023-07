"La Champions League ci è rimasta qua!". Juan Jesus risponde alle domande dei tifosi napoletani a Dimaro, nel ritiro SSC Napoli in Trentino Alto-Adige:

"Ci proveremo come una grande squadra: l'anno scorso ci siam rimasti male. Abbiamo dimostrato di poter arrivare in fondo. Sicuramente ci proveremo. A gennaio c'è la Supercoppa e andiamo a prenderci anche questo trofeo importante. Siamo qua per questi obiettivi!"