Juan Jesus: "Chiamatemi JJ! Sto bene a Napoli, voglio restarci tanti anni. Saremo tutti comandanti, proviamo a vincere!"

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - La squadra azzurra, allenata da Luciano Spalletti, sarà presentata tra pochi minuti nella piazza Madonna della Pace di Dimaro, dopo l'ottavo giorno di lavoro. Juna Jesus ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Chiamatemi JJ! Vivo un momento bellissimo per la nascita di mia figlia. Sono contento. Ora devo lavorare, mia figlia deve avere un futuro importante, volevo restare con lei di più ma il lavoro è la cosa importante da fare. Dobbiamo preparare la stagione che sarà bellissima.

Chi non mi conosce aveva dubbi su di me. Sono stato sempre professionale sia all'Inter che alla Roma: non mi hanno lasciato fare e a Napoli ho dimostrato che giocatore sono. Qui sto bene e voglio restare tanti anni, almeno 5 come a Milano. Sono a disposizione del mister per fare del mio meglio.

Differenze da Milano e Roma? Mi trovo più in Brasile qui, per il calore della gente che ti accoglie come se fossi a casa. Giochiamo in famiglia e sono contento. La gente è disponibile, e fa una differenza enorme.

Saluto a Koulibaly? Lo ringrazio, è stato per tanti anni in serie A, è un pezzo di storia. Farà bene in Inghilterra, ha qualità impressionanti. La società farà del suo meglio, arriveranno altri calciatori. Quello che conta è la maglia, i calciatori, gli allenatori e i dirigenti vanno e vengono. Ora concentriamoci sulla stagione.

Responsabilità? Non me la sento, sono il più grande dello spogliatoio, ma siamo un gruppo fantastico, saremo tutti comandanti della squadra. Chi arriverà, aggiungerà qualità alla squadra.

Chi compete in una grande squadra deve sempre cercare di fare meglio. Puntiamo al secondo e poi al primo. Tutti dicevano Roma con Mourinho, Juve, Milan e Inter, ma noi siamo arrivati terzi. Vogliamo raggiungere la Champions, poi lotteremo per lo scudetto, la coppa Italia. Mi piacerebbe andare avanti in Champions, è pazzesco.

Dobbiamo raggiungere l'equilibrio giusto, solo così si sostiene la squadra. Daremo sempre il massimo, poi si può vincere o perdere. Insieme possiamo fare tante cose, si può sbagliare ma daremo il massimo con equilibrio".