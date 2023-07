Juan Jesus a Sky: "Volevamo mettere benzina nella gambe. Garcia? Ci chiede due cose"

Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara amichevole, giocata a Dimaro-Folgarida, con l'Anaune Val di Non, terminata col punteggio di 6-1:

"Oggi era importante mettere benzina nella gambe, iniziare a trovare gli spazi dato che è una settimana che lavoriamo duramente in palestra. Oggi bisognava capire come stare in campo, l’importante è che abbiamo vinto anche in questa amichevole. Per il momento Garcia non ci ha chiesto niente di particolare, tenere palla e cercare spazi".