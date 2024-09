Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell'Arsenal:

"Ho tempo per seguire il campionato di Serie A ed il Napoli? Trovare il tempo in questo periodo è un po' difficile, ma seguo con affetto il Napoli. Hanno fatto una cosa straordinaria due anni fa, faccio sempre il tifo per loro e spero facciano bene quest'anno";