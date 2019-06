Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Jorginho alla Juventus? Al momento non ci sono stati contatti ma Sarri per fare il suo gioco ha bisogno di un giocatore come Jorginho. Se arriva una telefonata dal direttore Paratici per il mio assistito probabilmente sarà fatta prima al Chelsea".