Jorginho, l'agente: "Difficilmente si muoverà, mercato bloccato dal coronavirus"

Calciomercato - Difficilmente arriverà un'offerta per Jorginho quest'estate. A riferirlo è direttamente il suo agente, João Santos, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com. Il motivo? Le difficoltà economiche causate dall'emergenza coronavirus. Ecco quanto riferito dal procuratore:

"Sarà un mercato particolare perché nessuno sa quando si tornerà alla normalità, se giochiamo il prossimo campionato senza tifosi nessuno potrà permettersi di fare mercato. Il prossimo campionato potrebbe essere a porte chiuse, e questo è un bel problema. Il Chelsea ha speso già perché lo scorso anno non ha potuto fare mercato.

Jorginho che valutazione ha? Il su prezzo in questi anni di sicuro è aumentato, a Londra ha fatto bene ed ha giocato con la maglia della Nazionale. Ora è il vice capitano del Chelsea ed ha accumulato tanta esperienza in Champions League ed in Europa League. Penso che sia molto difficile che arrivi un’offerta per Jorginho, non c’è una squadra che in questo momento particolare possa fare questo tipo di investimento".