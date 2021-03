Ultime calcio - Joao Santos, agente tra gli altri del centrocampista del Chelsea Jorginho, ha parlato a Tuttosport:

"È un top ma non ha le caratteristiche giuste per il tipo di gioco attuale dei bianconeri. Lui è un vertice basso da 4-3-3". Poi parlando del futuro di Ronaldo: "Tutte le big vorrebbero uno come lui se fosse sul mercato, ma sono convinto che resterà alla Juventus per completare la missione Champions".