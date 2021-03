Jorginho: "Il Napoli quest'anno arriva in Champions, speriamo: faccio il tifo! Non ci sono parole per descrivere quanto mi manchi, a Londra fa freddissimo..."

Ultime calcio Napoli - Nel corso di Peppy Night Fest, trasmissione in onda su Canale 21 il venerdì sera, condotto da Peppe Iodice, l’ex centrocampista del NapoliJorginho in video-collegamento ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Quanto manca Napoli? Non ci sono parole per descriverlo! Mi manca, a chi non manca Napoli! Qua a Londra fa freddissimo, cos'è il sole?

Il Napoli quest'anno arriva in Champions League? Speriamo, speriamo: facciamo il tifo! Certo che può arrivare in Champions League.

I rigori? A Napoli li tirava Marek, rispetto per anzianità e per il capitano! Se non voleva tirare, io c'ero!"