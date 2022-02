Intervistato dalla FIFA, anche l'ex Napoli, Jorginho, si è detto entusiasta e ha fatto i complimenti a Koulibaly per la vittoria in Coppa d'Africa:

Sei stato felice di vedere Edouard Mendy vincere l'AFCON l'altra sera?

"Sono davvero felice per Mendy e Kalidou Koulibaly, che sono grandi amici. Vederli felici, vederli vincere rende felice anche me. Sono davvero felice per loro!".