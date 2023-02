Jorginho da brividi: "Arsenal e Napoli campioni sarebbe un sogno! Cosa faccio se gli azzurri vincono?", la risposta

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il match di Premier League, ha parlato Jorginho del suo Napoli, ex squadra dell'italo-brasiliano.

Queste le parole di Jorginho che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Arsenal-Manchester City:

"Napoli da scudetto? Non sono impressionato da quello che stanno facendo, hanno tanta qualità in rosa. Mi fa piacere per il bel calcio che stanno giocando, si stanno divertendo e stanno facendo divertire. Scudetto agli azzurri e io campione d'Inghilterra? Sono scaramantico come dite voi, ma sarebbe davvero un sogno. Non ho idea di cosa potrei fare in quel caso!".