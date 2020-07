Joe Jordan su Milik: "Farebbe comodo al Tottenham, bisogna vedere se c'è la disponibilità economica del club"

Ultime notizie calcio Napoli - Joe Jordan, ex calciatore di Milan ed Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television:

"Gattuso come allenatore lo conosco poco, ho visto la sua squadra, il Napoli, che ha vinto la coppa Italia, ha fatto bene in questa stagione. Per me, chiederei al presidente di rinnovargli il contratto. Milik? È un giocatore che farebbe comodo al Tottenham, non so cosa succederà al club inglese, visto che ha costruito uno stadio nuovo è meraviglioso, però sta pagando questo. Mourinho vorrebbe nuovi calciatori ma non so se il club inglese ha la disponibilità per comprare tanti giocatori".