Jeda: "Napoli, getta Natan nella mischia per capire il suo valore. Raspadori? La sua duttilità è un bene"

Jeda, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Natan? Il Napoli deve stare attento alla pressione di aver vinto lo scudetto lo scorso anno. Appena perdi una partita ci sono gli interrogativi, il Napoli è una grande squadra con ottimi giocatori. Natan non viene da una squadra di grande livello. Bisogna lanciarlo in campo per capire se può essere fondamentale per il futuro. Raspadori? Saper fare tanti ruoli e farli bene è un bene. Non credo che sia un limite. Secondo me, il suo ruolo è dietro la punta".