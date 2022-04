Jacomuzzi: "Zielinski? Il gioco di Spalletti può averlo danneggiato. Il Napoli ha un handicap di non poco conto per lo scudetto"

Carlo Jacomuzzi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"E' difficile recuperare punti persi al Maradona. Devi sperare che si fermano le altre e non puoi contare solo su di te: è un handicap di non poco conto. Il campionato del Napoli era in discesa ora in salita. Milan e Inter rischiano molto in questa giornata contro le romane che ho visto in grande forma, inoltre gli organici di Mourinho e Sarri non sono inferiori a molte squadre. Zielinski? Il Covid potrebbe aver inciso, lascia degli strascichi. Si pensava ad una crescita enorme di questo ragazzo, magari l'idea di gioco che ha Spalletti lo danneggia"