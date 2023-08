Jacomuzzi: "Il caso Veiga fa male al nostro calcio, ora darei una chance a Gaetano! Il no di Zielinski? Lui è stato un ragazzo intelligente..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli e presidente dell'AssoOsservatori:

"Il caso Veiga ha dimostrato che i soldi, purtroppo, sono diventati l'unica cosa che cosa. Invito i nostri club a portare i nostri ragazzi al livello delle prime squadre. Quando si cercano i calciatori all'estero, poi i grandi club te li portano via e a noi resta solo la polvere. Bisogna formare i grandi campioni nei settori giovanili, non pagarli a peso d'oro all'estero. I soldi ormai hanno cambiato il calcio: 12 milioni di euro, Veiga poteva guadagnarli lo stesso tra un paio d'anni in Premier League o nel resto d'Europa. Ora è troppo presto e questo fa male al calcio in genere. Fossi nel Napoli, darei una chance vera a Gaetano. Bisogna premiare questi ragazzi, che aspettano da tempo la loro occasione. La scelta di Zielinski? È una buona novella da raccontare ai ragazzi. Zielinski è un ragazzo intelligente, che ha vinto un campionato e ha scelto col cuore la vita da scegliersi. Vuole giocare ad alti livelli e godersi una città splendida come Napoli. In lui riconosco un professionista vero, di come quasi non ce ne sono più. Mercato del Napoli? La squadra forte ce l'ha già, Natan e Cajuste aggiungono qualità ad un organico riconfermato quasi al 100%. Natan è un grandissimo giocatore, potrebbe anche superare Kim. Non è facile trovare di meglio, poi, sul mercato".