Carlo Jacomuzzi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Giusto che il Napoli vada con i piedi di piombo, sta facendo scelte con tranquillità senza fretta. A differenza del Milan che ha comprato di fretta e furia 6-7 giocatori tanto per comprare":