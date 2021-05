Jacomuzzi: "Everton su Koulibaly da sempre: Ancelotti pronto a portarlo in Inghilterra"

Napoli Calcio - Carlo Jacomuzzi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Koulibaly-Everton? E' sempre stato il primo obiettivo della lista dell'Everton, lo vedevo io ma venivano anche altri scouting. E' stato seguito in Nazionale e nelle coppe. Il Napoli non lo cedeva e ho preso altri calciatori. L'Everton è stato deludente in questa stagione, questo fa si che si possa pensare a lui per la prossima stagione e ancora una volta".