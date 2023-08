Jacobelli: "Situazione Napoli? Con Giuntoli non si sarebbe arrivati a questo. ADL ha tanti nodi da risolvere"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Xavier Jacobelli ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione “Sportitalia Mercato”:

“Situazione Napoli sorprendente, ho come l’impressione che con Giuntoli non si sarebbe arrivati a pochi giorni dal campionato con tutti questo dossier aperti. Inoltre sul mercato Zielinski e Mario Rui se vanno via vanno sostituiti, vanno sciolti tutti questi nodi da parte del presidente De Laurentiis ed il primo è Osimhen”.