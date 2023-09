Jacobelli: "Non sostituisci Kim dall'oggi al domani, con il Napoli altre 5 in lotta per lo scudetto"

Xavier Jacobelli è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Lotta scudetto? Le milanesi si sono rinforzate con delle strategie ben definite e chiare, possono portare un contributo molto importante così come anche la Lazio, l'Atalanta e la Juventus. Il Napoli è lo stesso, deve solo assimilare le nuove idee di Rudi Garcia e far integrare al meglio il nuovo acquisto Natan, non sostituisci Kim dall'oggi al domani. Dispiaciuto molto dal tweet del Napoli sul caso rinnovo Kvaratskhelia, non mi è piaciuta la comunicazione. C'è modo e modo per dire le cose".