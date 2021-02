Jacobelli: "Il Napoli non è ancora eliminato, c'è da giocare il ritorno ma gli infortuni sono sempre una variabile impazzita"

Napoli Calcio - Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Jacobelli

"Quando ti mancano 9 calciatori tra i più importanti, vai in difficoltà. Ora devi recuperare qualche giocatore anche se tutti è difficile. In questa stagione, il fattore infortuni-covid, sono variabili impazzite. Il discorso non è chiuso, c'è il ritorno da giocare. Atalanta? Potrebbe essere distratto dal Real Madrid, mai ha giocato una gara del genere così ad alto livello. Ma sarà una gara difficile ugualmente: mi aspetto cambi di ruolo contro il Napoli. I bilanci si fanno alla fine, ma se perdi i tuoi migliori calciatori tutto si complica".