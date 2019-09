Notizie Calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivano Trotta, ex calciatore del Napoli:

"Cantera Napoli è un progetto che nasce con l'intento di formare i ragazzi a livello umano e calcistico. Il mio ruolo sarà quello di allenare i 2006-2007 nonchè sarò responsabile di esercizi tecnici specifici. Abbiamo raggiunto 300 iscritti circa, tutti napoletani. Qui ci sono ragazzi davvero bravi con molta passione".