Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play:

"Zinedine Zidane non me lo dovete toccare, ma non solo come calciatore, è addirittura meglio come persona che come giocatore. Era il mio dio. Io da “malato” juventino ho avuto tre idoli: Zidane, Platini e Roberto Baggio. Mi facevo i pianti quando il Napoli di Maradona giocava contro la Juve perché il Napoli vinceva sempre”.