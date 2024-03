Iuliano: "Ho vinto uno scudetto in rimonta, il Napoli con gli scontri diretti può ancora andare in Champions!"

Ultime news - Nella sua carriera da calciatore ha vinto tanto con la Juventus, una volta, nel 2002 con Lippi allenatore, anche lo scudetto in rimonta all'ultima giornata. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale Mark Iuliano ha parlato a Il Mattino della rincorsa del Napoli per un posto in Champions League. Ecco alcuni passaggi chiave:

Il Napoli può ancora puntare all'Europa che conta?

«Tutto è possibile. Il Napoli è un'ottima squadra, ma non bisogna dimenticare che davanti la lotta è serrata. Sarà dura, ma non è impossibile».

Lei è un esperto di rincorse: è più difficile per chi insegue o per chi sta davanti?

«Stare davanti è sempre meglio. Ho fatto sia il recupero nel 2002, ma l'ho anche subito a Perugia con lo scudetto che andò alla Lazio. Alla fine credo che faccia sempre più fatica chi non ha grandi giocatori, chi non ha ricambi».

Chi vede favorita?

«Il Bologna: gioca bene, fisicamente sta benissimo ed ha un entusiasmo che porta risultati. Sta meritando il quarto posto. Ma occhio anche alla Roma che ha ripreso a pedalare e, senza dimenticare l'Atalanta, c'è un Napoli che sta attraversando un momento positivo. Io dico che sarà dura per tutti fino alla fine».

Il Napoli ha tanti scontri diretti al Maradona.

«Questa è una fortuna per gli azzurri: a patto che facciano bottino pieno. Quelli sono punti che valgono doppio. La qualificazione in Champions passa proprio da questi scontri diretti».

Quanto è stato importante il ritorno di Osimhen per tentare l'impresa?

«Il centravanti nigeriano è determinante. E lo è anche per Kvara che ha trovato più punti di riferimento. Il problema del Napoli è che concede ancora un po' troppo in difesa».