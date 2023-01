Italia U19, convocato anche il napoletano Giannini per l'amichevole con la Spagna

Napoli Calcio - Un napoletano nella nazionale giovanile. Si tratta di Enrico Giannini, talento originario di Volla, proprio in forza alla SSC Napoli. Di seguito le convocazioni dell'Italia U19 per le amichevoli con la Spagna.

PORTIERI

Davide Mastrantonio (US Triestina Calcio 1918), Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio)

DIFENSORI

Lorenzo Dellavalle (Juventus FC), Enrico Giannini (SSC Napoli), Michael Olabode Kayode (ACF Fiorentina), Filippo Calixte Mane (BV Borussia 09 Dortmund), Filippo Missori (AS Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta BC), Riccardo Stivanello (Bologna FC 1909)

CENTROCAMPISTI

Lorenzo Amatucci (ACF Fiorentina), Giacomo Faticanti (AS Roma), Justin Kumi (US Sassuolo Calcio), Luca Lipani (Genoa CFC), Niccolò Pisilli (AS Roma)

ATTACCANTI

Federico Accornero (Genoa CFC), Luca D'Andrea (US Sassuolo Calcio), Luis Hasa (Juventus FC), Tommaso Mancini (Juventus FC), Antonio Raimondo (Bologna FC 1909), Nicolò Turco (Juventus FC)