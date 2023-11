Italia, Spalletti: "Oggi importante passo avanti. Jorginho? Resta un rigorista speciale per noi"

Notizie Italia - Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: “L’Italia ha fatto bene la partita per tutti i 90 minuti, purtroppo succede ogni tanto quando il risultato sembra ormai acquisito di abbassare un pochettino l’attenzione. Sapevamo però che sui calci piazzati eravamo più bassi nei loro confronti, per cui a quel punto si è alzata un po’ la squadra. Poi c’è stata la casualità del secondo goal che ti incasina a livello psicologico ma abbiamo sfruttato le occasioni. E’ un passo importante davanti questo risultato. Jorginho? Gli vanno fatti i complimenti, perché è stato bravissimo il portiere a fargli credere di tirare come ha fatto. Rimane un rigorista speciale per l’Italia”.