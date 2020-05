Italia, Mancini: "Riprendere il campionato? Tornare a giocare darebbe una parvenza di normalità"

Ultime calcio - Roberto Mancini, commissario tecnico dell‘Italia, ha parlato Tg Sport Speciale su Rai 2 in occasione del 110° compleanno della Nazionale azzurra:

Mancini, Ct Italia

“La Nazionale è il simbolo di un Paese che nei momenti di difficoltà ha sempre saputo rialzarsi, mostrando quella coesione e quello spirito collaborativo che rappresentano da sempre due qualità distintive di noi italiani. È un onore poter guidare una squadra che gode del sostegno di milioni di connazionali, che ringrazio per l’affetto e la passione con cui ci hanno seguito e a cui spero di poter regalare presto le soddisfazioni che meritano. Le difficoltà ci saranno perché questa è una cosa mai accaduta prima e ripartire non sarà semplice: la mia speranza è che, come sembra, questo virus con il passare delle settimane possa andarsene e si possa tornare alla normalità. Anche giocare sarà importante, ripartire ci darebbe una parvenza di normalità: se si potrà fare credo sia la cosa migliore”.