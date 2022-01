Italia, Mancini: "Problema Insigne al Toronto? È presto per parlarne. Balotelli lo valuto, a marzo potrebbe giocare Scamacca"

Ultime Nazionale - È avvenuta poco fa la conferenza stampa del ct Roberto Mancini. Da Coverciano, il commissario tecnico presenterà lo stage che andrà in scena nel centro sportivo della Nazionale fino alla giornata di venerdì proiettandosi inevitabilmente sugli spareggi di marzo, decisivi per l'accesso al Mondiale in Qatar:

Balotelli torna in Nazionale, che significato ha?

"Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità. E' uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario rientra tra queste. E' uno stage di tre giorni. E' un momento buono per vedere queste situazioni, ma questo avviene sempre. La porta della Nazionale è sempre aperta a tutti. Se ci sono giocatori che possono aiutarci siamo ben felici di questo".

Quanto pesa questo stage? Su cosa lavorerà in questi giorni?

"Sono due allenamenti, oggi e domani e poi la partitina venerdì mattina. Proveremo un po' di situazioni tattiche differenti, sono due giorni non tanti... Proveremo cose un po' differenti, forse è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipo Balotelli o altri. Questo stage può essere una buona cosa".

Preoccupato per la decisione di Insigne?

"Non so cosa farà Lorenzo. Noi abbiamo le gare di marzo e lui è ancora qui, non vedo problemi. E nemmeno per quelle di giugno. Poi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali. Parlarne adesso mi sembra presto".

Lei ha sempre creduto in Scamacca che ora sta anche segnando. A marzo potrà essere il vostro centravanti titolare?