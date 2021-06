Italia, Mancini a Sky: "Dovevamo chiuderla prima, ma sono contento! Era difficile, abbiamo fatto due gol splendidi"

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"11 partite consecutive segnando tanto, che conferma ho avuto oggi? Mi è piaciuto che la squadra abbia giocato una partita difficile, noi abbiamo fatto fatica all'inizio ma abbiamo preso in mano la partita e vinta strameritatamente. Non era così semplice, la Svizzera non è una squadretta.

Locatelli? Son tutti bravi, ha fatto una bella partita. Due gol per un centrocampista non è semplice o scontato. E' la seconda partita in 5 giorni, non è così semplice. I due gol sono stati due splendide azioni con Locatelli.

Noi cerchiamo di uscire dal basso per arrivare bene davanti, per gli attaccanti. Abbiamo avuto tantissime occasioni, sbagliando ultimo passaggio o tiro. Ma abbiamo fatto sicuramente tre gol molto belli. Certo è che potevamo chiudere la partita molto prima".