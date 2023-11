Italia-Macedonia, Spalletti carica: "Oggi siamo chiamati dal Paese per dimostrare il nostro livello"

Notizie Calcio - Luciano Spalletti, Ct della nazionale, ha parlato nel pre partita di Italia-Macedonia del Nord, gara fondamentale per la qualificazione al prossimo europeo: “Essere un blocco unito a questo punto diventa fondamentale, dobbiamo essere allacciati, e conteranno le pressioni, le costruzioni e l’essere un blocco squadra molto corto. Stasera è una gara stimolante e noi dobbiamo sapere che posto occupiamo dentro la nostra vita. Che posto abbiamo nel mondo? Oggi siamo chiamati dall'Italia per far vedere che livello siamo. Lo scopo è di vincere queste due partite".