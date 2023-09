Italia, Immobile: "Spalletti in questi primi giorni ha curato un aspetto fondamentale per noi"

I canali social della Nazionale Italiana è stata pubblicata una intervista video con Ciro Immobile, che ha risposto ad alcune domande su Spalletti:

Stiamo imparando e assimilando le cose nuove del mister. Domani per noi è una partita importante per le qualificazioni. Dobbiamo essere pronti per forza. Come sono stati questi primi giorni? Devo dire sono stati molto diversi. Spalletti è un allenatore che predilige il dialogo con la squadra e con il singolo giocatore ed è importante per noi. Poi fa sentire tutti partecipi e dentro al progetto al massimo ed è un aspetto fondamentale dato che non ti vedi spesso. Quindi devi migliorare i rapporti interni per l'unione del gruppo