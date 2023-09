Italia, Di Lorenzo: "Giocherò più in stile Napoli? Vedremo! Spalletti? Contento di averlo come CT ma..."

Il capitano del Napoli e terzino destro della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato pochi minuti prima dell'inizio di Macedonia del Nord-Italia ai microfoni di Sky Sport e della Rai.

"Abbiamo lavorato questi giorni tanto per cercare di capire subito cosa vuole Spalletti. C'è stata grande disponibilità da parte di tutti. Siamo contenti di questi giorni di lavoro e adesso dobbiamo cercare di mettere in campo quello che abbiamo provato. Spalletti ha toccato tasti importanti in questi giorni. Appartenenza, voglia di vestire questa maglia, questo è alla base di tutto. Stasera sarà difficile, ma dobbiamo partire da questi valori e poi mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo di avere qualità e cercheremo di metterla in campo stasera. Come ho detto tante volte, penso che il ruolo di terzino sia cambiato molto. C'è bisogno di nuove idee per cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Cercherò di fare il mio meglio anche stasera. Elmas è un grande giocatore, lo sappiamo. Non mi aspettavo di ritrovarlo in Nazionale. Al di là del rapporto che ci lega, sono contento di ritrovarlo perché è un allenatore forte. Ora si deve passare dalle parole ai fatti. Cercheremo di fare il massimo per l'Italia".