“Siamo contentissimi di questa vittoria, non era facile e lo sapevamo. Sapevamo di giocare contro una squadra tosta con difficoltà. Quel che conta è che siamo usciti vittoriosi in questa partita. Difesa? Mi sono trovato bene, cerchiamo di lavorare col mister per migliorare i meccanismi. E’ importante giocare e allenarci insieme, devo dire che mi sono trovato molto bene stasera”; queste le parole di Alessandro Buongiorno ai microfoni della RAI nel post partita di Israele-Italia.